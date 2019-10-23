Сообщили новые подробности дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Сняли подозрение из Владимира Тюрина в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненко. Фото: novograd.city

Печерский райсуд Киева снял подозрение с россиянина Владимира Тюрина в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Соответствующее постановление опубликовали на портале Единого государственного реестра судебных решений.

Суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который действует в интересах Тюрина, и отменил сообщение о подозрении от 10 октября 2017-го.

В прокуратуре пояснили, что на такое решение повлияла экс-супруга Торина Мария Максакова-Игенбергс, которая изменила показания о причастности ее бывшего к убийству Вороненкова, пишет pravda.com. Также повлияло отсутствие подтверждения получения Тюриным письменного уведомления о подозрении.

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Вдова бывшего члена российского Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила против версии Генеральной прокуратуры Украины о причастности к убийству депутата ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина и российских спецслужб.