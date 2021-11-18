Соколова заявила, что имеет документы по "Вагнергейту"

Документы Соколова передаст правоохранителям.

Телеведущая Янина Соколова заявила, что у нее есть флешка с документами, "свидетельствующими о том, кто из высших эшелонов власти участвовал в операции "Вагнергейт".

Об этом она заявила в YouTube.

"Эти документы свидетельствуют о том, по чьему указанию спецоперацию слили", - сказала Соколова. Документы назвала оригинальными и что передаст их правоохранительным органам.

Сказала, что это документы Главного управления разведки Министерства обороны за июнь 2020 года касательно военных РФ, сотрудников ФСБ, которые непосредственно причастны к вооруженной агрессии против Украины. В частности, о 15 лицах, которые причастны к сбитию воздушных судов ВСУ. Также речь идет о сбитии малайзийского MH17.

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"Паника в Офисе президента. Давление на экс-председателя ГУР и участников спецоперации со стороны СБУ. Ночь придумывания версий, кого же сделать козлом отпущения, чтобы отвлечь внимание от Ермака. У которого не было полномочий", - написала Соколова в Facebook.

"Будет противно вскоре Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку и тем, кто виноват в сливе одной из крупнейших спецопераций в истории Европы", - заявила.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщал, что Ермака допрашивали по делу.