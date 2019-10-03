Шокин объяснил остановку расследование против компании, где работал сын Байдена

"Расследование прекратилось из-за страха перед США". ФОТО: Liga.net

Генпрокурор 2015-2016 годов Виктор Шокин остановил расследование касательно газодобывающей компании "Бурисма", членом совета директоров которой был сын Джо Байдена - Хантер, из-за давления со стороны Штатов.

Об этом он сказал личному адвокату Трампа Руди Джулиани. Американский телеканал Fox News получил копии заметок Джулиани, которые он делал на встрече.

Дословно Шокин, согласно записям, сказал: "Расследование прекратилось из-за страха перед США".

В частности, он якобы пытался продолжить расследование, но посол США в Украине 2013-2016 годов Джеффри Пейетт (который работал во время президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена) сказал, что расследование надо провести в "белых перчатках". Что, по словам Шокина, означает "ничего не надо делать".

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.