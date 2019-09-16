Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен

Автор: Тарас Подолян Депутатскую неприкосновенность сняли, чтоб понравиться толпе - уверен Виктор Терен

Снятие депутатской неприкосновенности приведет к политическим преследованиям - убежден бывший народный депутат Виктор Терен. Причем пострадают невинные - убежден он, поскольку у олигархов всегда будет возможность внести залог. Об этом Виктор Терен сказал в интервью журналу "Країна".

- Снятие депутатской неприкосновенности приводит к тому, что любого политика, особенно в стране с тоталитарным наследственностью, можно бросить в тюрьму. Богатыреву задержали. Она сидит, смеется. Но на второй день внес Новинский залог, 6 миллионов, и ее выпустили. А если бросят в тюрьму такого человека, как Андрей Шкиль, у которого нет денег?

Власти хотят понравиться людям. Мол, теперь все мы равны перед законом. Пардон. Вы хотите сказать, что демократии европейских стран и США менее прочные? Почему там везде существует в той или иной степени по-разному выписанная депутатская неприкосновенность? А потому, чтобы депутат мог говорить о том, что он на самом деле думает. Если он бандит - снимай с него неприкосновенность. С Лазаренко же снимали. Но людям нравится, чтобы неприкосновенность сняли со всех. Властью руководит идея нравиться толпе. "Нас большинство - значит, правильно". Это пролетарский принцип - всех сажать: "Мы их сделаем, мы их посадим, мы будем их бить, мы разрушим все, что было до сих пор". Этот пролетарский лозунг действует и сегодня.

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Депутатская неприкосновенность должна быть. Уничтожение неприкосновенности становится едва ли не последним гвоздем в гроб украинского парламентаризма.

Интервью с Виктором Тереном читайте в журнале "Країна".

"На отмену депутатской неприкосновенности был серьезный запрос общества. Его не один десяток лет создавали сами депутаты. Обещали отменить и не выполняли, - говорит политолог Олег Саакян, 24 года. - Неприкосновенность не является ни однозначным злом, ни позитивом. С одной стороны, она была неотъемлемой частью мандата. Привлекала нечистых на руку людей идти в депутаты, чтобы защитить активы и обезопасить себя от уголовных дел. С другой, помогала оппозиционным нардепам избежать давления власти".