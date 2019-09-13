Чувствовали себя полными идиотами, но делали это: почему депутаты сняли неприкосновенность

Художник Сергей Поярков: Наших депутатов настигла эта ловушка, которой они пугали друг друга Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Снятие неприкосновенности - это ловушка для депутатов.

Об этом Gazeta.ua рассказал художник Сергей Поярков.

"Наконец-то наших депутатов настигла эта ловушка, которой они пугали друг друга. Они все понимают, что неприкосновенность снимать нельзя. Даже Венецианская комиссия понимает, что это идиотизм. Но они так достали друг друга этими пугалками, что были вынуждены давить кнопку. Чувствовали себя полными идиотами, но делали это. Люди сами себе вырыли яму. Это глупость. Нельзя снимать неприкосновенность в стране, где власть у однопартийного большинства", - считает Поярков.

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"Я считаю, что неприкосновенность сняли с украинского избирателя. Теперь никто не сможет его защитить. Потому что неприкосновенность как покупалась, так и покупается за деньги. Но теперь тот, кто защищает интересы людей и выступает против власти, не сможет этого сделать. Поэтому неприкосновенность нужна . Но не так, чтобы условные онищенкои убегали. Надо только одно ограничение, чтобы депутата могли не выпускать из страны по решению правоохранительных органов. Если есть подозрение. Чтобы без разрешения Верховной Рады можно было его заставить остаться в стране. А дальше чтобы неприкосновенность с такого человека снимал парламент. В условиях однопартийного большинства снятия неприкосновенности становится формальностью", - говорит художник.

Верховная Рада не отменила депутатскую неприкосновенность, а урегулировала ее. Объясняет в интервью журналу "Країна" политический обозреватель Леонид Швец.