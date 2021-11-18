Снова об Украине без нее. Путин и Байден поговорят в онлайне

Байден и Путин встретятся. Фото: Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время.

Среди тем будут НАТО и Украина, сообщает российское издание "РИА Новости".

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил, что лидеры стран затронут ряд вопросов среди которых будет Украина и НАТО.

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Раньше Песков заявил, что информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины в Кремле считают безосновательной.