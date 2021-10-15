СНБО ввела санкции против сети магазинов

СНБО ввела санкции против российской сети магазинов Mere. Фото: "Стопкор"

Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против российской сети магазинов Mere.

Ей запретили работать в Украине, сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают наложить санкции на Коломойского

Он добавил, что сейчас эта сеть работает только в Белой Церкви на Киевщине.

"Она после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать", - сказал Данилов.

Президент Владимир Зеленский внедрил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении 95 лиц - граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Соответствующий указ президент издал во вторник, 5 октября.