СНБО ввела санкции против 237 организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал об этом на брифинге 15 октября.
"Было принято решение в отношении тех людей, которые непосредственно обеспечивали работу по выборах не территории Крыма и Донецкой и Луганской области", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают наложить санкции на Коломойского
Данилов указал, что это продолжение санкционной политики Украины против РФ.
Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против российской сети магазинов Mere. Ей запретили работать в Украине, сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
Комментарии