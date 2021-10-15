СНБО ввела санкции против 237 организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях

Данилов заявил о новых санкциях против РФ. Фото: "Укрінформ"

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал об этом на брифинге 15 октября.

"Было принято решение в отношении тех людей, которые непосредственно обеспечивали работу по выборах не территории Крыма и Донецкой и Луганской области", - сказал он.

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Данилов указал, что это продолжение санкционной политики Украины против РФ.

Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против российской сети магазинов Mere. Ей запретили работать в Украине, сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.