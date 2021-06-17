СНБО соберется в пятницу: на повестке дня - санкции

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня. Об этом сообщает сайт СНБО.

"18 июня 2021 в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул. Банковая, 11)", - сообщили на сайте.

В предварительной повестке дня предстоящего заседания несколько пунктов: первым планируют рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Вторую позицию не сообщают - она ​​пока тайная. Планируется также рассмотреть вопрос о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Планируется доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования". Также среди пунктов обозначили "разное" - что в этом пункте планируют рассматривать, не известно.

По завершении заседания состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

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Люди, которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины как криминальные авторитеты, подают в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно как минимум о 12 исках.

14 мая СНБО принял санкции против 557 воров в законе. После санкций СНБО 10 криминальных авторитетов принудительно вернули в страны их происхождения, 27 аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.