СНБО продолжит вводить санкции

На наступному засіданні РНБО продовжать розглядати санкції. Фото: rnbo.gov.ua

На следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции против отдельных лиц.

Кого коснутся новые ограничения, станет известно только после самого заседания. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или иных физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация.

Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам", - отметил он.

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В то же время, Данилов не прокомментировал возможное введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского.

США ввели санкции против Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях во время его работы в должности главы Днепропетровской ОГА. Также сообщалось, что ему и членам его семьи запретили въезд в США.

На американские санкции против Коломойского отреагировал Офис президента Украины, поблагодарив за помощь в борьбе с олигархами.