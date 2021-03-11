СНБО продолжит вводить санкции

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 1521
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 99
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1044
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 846
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1422
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1485
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 702
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2538
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1890
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
4
7
10
4
3
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю
Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю
Видео
Все видео
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 297
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1053
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 144
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
Просмотров: 90
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
четверг, 11 марта 2021 18:30

СНБО продолжит вводить санкции

  Комментировать
СНБО продолжит вводить санкции
На наступному засіданні РНБО продовжать розглядати санкції. Фото: rnbo.gov.ua

На следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции против отдельных лиц.

Кого коснутся новые ограничения, станет известно только после самого заседания. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или иных физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация.

Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции против 2 российских банков продлены на 3 года – Данилов

В то же время, Данилов не прокомментировал возможное введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского.

США ввели санкции против Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях во время его работы в должности главы Днепропетровской ОГА. Также сообщалось, что ему и членам его семьи запретили въезд в США.
На американские санкции против Коломойского отреагировал Офис президента Украины, поблагодарив за помощь в борьбе с олигархами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СНБО продолжит вводить санкции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 104960
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 21906
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 17101
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 13275
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 8991
Политика
Силовики проводят обыски сети заправок Медведчука - СМИ
Силовики проводят обыски сети заправок Медведчука - СМИ Просмотров: 153
Разумков рассказал, почему Шмыгаль и Степанов сохраняют должности
Разумков рассказал, почему Шмыгаль и Степанов сохраняют должности Просмотров: 117
Министр публично вакцинировался от коронавируса
Министр публично вакцинировался от коронавируса Просмотров: 90
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор Просмотров: 405
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
1
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
1
"Шахтер" требует убрать с "Олимпийского" портреты легенд "Динамо"
Голосов: 6080
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть