СНБО призвали ввести санкции против Фирташа

Фирташ находится в Австрии. Фото: Reuters

Совет национальной безопасности и обороны призвали ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. К секретарю СНБО Алексею Данилову обратился Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

"Мы предлагаем немедленно осуществить комплексную проверку облгазов. Обязать их указывать конечных бенефициаров. А также законодательно закрепить возможность введения в газораспределительные компании временной администрации и рассмотреть вопрос о применении персональных санкций в отношении Дмитрия Фирташа", - призвали.

Сообщается о несанкционированном отборе газа компаниями в государственной компании Оператор ГТС України, которые могут быть связаны с российскими выгодоприобретателями, а также с Сергеем Курченко и Фирташем.

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В 2014 году Дмитрия Фирташа задержали в Австрии на запрос следователей США. Олигарха обвиняют во взятке в $18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов. В позапрошлом году в июне Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Судебные процессы продолжаются. В прошлом году состояние олигарха оценивали в $1,7 млрд.