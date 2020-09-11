Кум Путина впервые вошел в десятку самых богатых людей в Украине

Состояние Медведчука оценивают в $1,1 млрд.

Олигарх Ритнат Ахметов вновь возглавил список самых богатых людей в Украине.

По итогам 2019 года состояние владельца группы СКМ составило $7,2 млрд по версии журнала "Фокус", пишет "Інтерфакс-Україна"

Далее в списке - владелец "Интерпайп" Виктор Пинчук ($2,4 млрд) и собственник Group DF Дмитрий Фирташ ($1,7 млрд).

Экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский ($1,1 млрд) и Геннадий Боголюбов ($900 млн), занимавшие в последние годы второе и третье места, по итогам прошлого года опустились на восьмое и девятое место.

На 4 место с 5 поднялся владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский ($1,5 млрд).

На 5 с 12-й строчки поднялся пятый президент, владелец Roshen Петр Порошенко ($1,3 млрд). Собственники группы "Эпицентр К" супруги Гереги ($1,2 млрд) с 10 позиции поднялись на 6.

7 место в списке занимает владелец "Днепроспецстали", председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ($1,1 млрд), который вошел в рейтинг впервые.

На 10 место с 13 поднялся владелец Fozzy Group Владимир Костельман ($850 млн).

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Ранее журналисты сообщали, что Виктор Медведчук владеет через подконтрольные компании почти 23 га земли на побережье Черного моря в Болгарии. Также по сообщениям СМИ Медведчук с семьей задекларировал ряд офшорных компаний, на которые частично оформлен большой бизнес в Украине, к чему имеет отношение Коломойский. По ряду задекларированных Медведчуком фирм, его жена Оксана Марченко владеет долями в бизнесе сразу в нескольких стратегических отраслях, а именно - в энергетических компаниях: "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго"; металлургических заводах: "Дніпроспецсталь" и "Запорізький завод феросплавів"; логистических компаниях, входящих в систему так называемого Одесского перевалочного комплекса, а также в 3 телеканалах: "1+1", "2+2" и "ТЕТ".