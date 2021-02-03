Шмыгаль объяснил, каким далее будет карантин

Решение правительство примет в ближайшее время. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров вернет адаптивный карантин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"Эпидемиологическая ситуация позволяет вернутся к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливать различные уровни эпидемиологической безопасности - "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный", - цитирует премьера "Інтерфакс-Україна"

В ближайшее время правительство примет соответствующее решение.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3285 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Ивано-Франковской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях. С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Локдаун предусматривал запрет посещения учебных заведений, кроме детских садов. Работу кафе, баров, ресторанов, проведение массовых мероприятий.