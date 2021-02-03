Смертность растет: новые данные по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 3285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 165, медработников - 186.
Всего, по состоянию на утро 3 февраля, имеем 1 227 164 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 089 летальных. 165 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 045 473 пациента, из них за последние сутки - 10 101, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 330, Ивано-Франковской - 298, Харьковской - 230, Запорожской - 211 и Полтавской - 192 - областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса в мире умерло рекордное количество человек
Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 330 случаев;
Винницкая область - 192 случая;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 62 случая;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 211 случаев;
Ивано-Франковская область - 298 случаев;
Киевская область - 164 случая;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 61 случай;
Львовская область - 182 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 177 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 230 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 0 случаев;
Черкасская область - 98 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 53 случая.
В Украине с 8 по 24 января действовал жесткий карантин. Вместо него вступили в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.
Комментарии