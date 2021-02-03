Смертность растет: новые данные по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 165, медработников - 186.

Всего, по состоянию на утро 3 февраля, имеем 1 227 164 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 089 летальных. 165 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 045 473 пациента, из них за последние сутки - 10 101, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 330, Ивано-Франковской - 298, Харьковской - 230, Запорожской - 211 и Полтавской - 192 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 330 случаев;

Винницкая область - 192 случая;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 62 случая;

Закарпатская область - 129 случаев;

Запорожская область - 211 случаев;

Ивано-Франковская область - 298 случаев;

Киевская область - 164 случая;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 61 случай;

Львовская область - 182 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 177 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 101 случай;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 230 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 0 случаев;

Черкасская область - 98 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 53 случая.

В Украине с 8 по 24 января действовал жесткий карантин. Вместо него вступили в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.