Шмыгаль о государственном регулировании цен: такая практика во всем мире

Таких групп товаров больше 20, говорит премьер. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддерживает государственное регулирование цен на отдельные товары.

Об этом он заявил во время поездки в Кировоградскую область, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Есть социальные группы товаров, на которые может устанавливаться государственное регулирование уровня наценки. Таких групп товаров более 20.

Еще в прошлом году были установлены соответствующие уровни наценки. Все эти вещи остаются. Другие товары у нас не регулируются", - сказал премьер.

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Шмыгаль заявил, что это распространенная практика во многих странах мира – когда государство регулирует социальные группы товаров.

Кабинет министров во время карантина ввел государственное регулирование цен на товары существенной социальной значимости и противоэпидемиологического назначения.

С 18 мая прошлого года компании обязаны декларировать подорожание розничных цен на такие товары более 5%.

Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с карантином будет мешать восстановлению экономики в следующем году. Поэтому НБУ снизил прогноз роста ВВП с 4% до 3,8%. В 2023-м прогнозируют рост на 4%.