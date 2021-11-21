При этом Кабмин расценивает миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Белоруссией как гибридную атаку России. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал напряженной ситуацию на украинско-российской границе в связи со скоплением войск РФ. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопросы наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день. Перемещение значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существует. Это подтверждают и иностранные партнеры и все специальные службы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", - сказал Шмыгаль.

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При этом Кабмин расценивает миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Беларусью как гибридную атаку России, подчеркнул премьер.

"Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда. Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сформированную и вызванную Россией на белорусской территории, в частности", - добавил Шмыгаль.

Глава СНБО Алексей Данилов объяснил, зачем РФ стягивает военных к украинской границе.