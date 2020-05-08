Шмыгаль "довел до бешенства" партию кума Путина

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в духе кремлевской вражеской пропаганды назвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "нацистом". Об этом соратник кума президента РФ Путина Виктора Медведчука написал в Facebook.

"Примьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встречи с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - "Дня Победы" не существует!!! Ещё один с*чий потомок предателей и пособников нацизма", - написал Кива.

"Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины" - также заявил нардеп і назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".

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Сегодня Украина вместе со всем демократическим миром отмечают День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В этот день в Европе чтят память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.