"Смотрящего" из Офиса президента назначили руководителем аппарата Рады

 
Ексклюзивы
1/5
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
Просмотров: 243
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 315
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 8316
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6165
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 2934
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 306
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3060
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 594
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1548
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
2
3
8
6
6
&quot;У меня были амбиции. Хотела стать генералом &quot;: что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон
Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
Тимошенко появилась в Раде в &quot;белом халате&quot;
Тимошенко появилась в Раде в "белом халате"
Обыски НАБУ проводило, но не у Любченко - подробности
Обыски НАБУ проводило, но не у Любченко - подробности
Видео
Все видео
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
Интервью
1/5
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 396
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 909
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6579
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4086
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 495
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
четверг, 04 ноября 2021 14:26

"Смотрящего" из Офиса президента назначили руководителем аппарата Рады

  Комментировать
&quot;Смотрящего&quot; из Офиса президента назначили руководителем аппарата Рады
Искусственного уже назначали руководителем Аппарата парламента.

Верховная Рада назначила руководителем Аппарата ВР Вячеслава Штучного.

За это в четверг проголосовали 315 народных депутатов.

В сентябре 2019 Штучного уже назначали руководителем аппарата Верховной Рады. Этот пост он занимал до июля 2020-го и "прославился" тем, что его называли "смотрящим" от Офиса президента за спикером Дмитрием Разумковым. Медиа писали, что Банковая хорошо оплачивала его услуги, сообщает ZN.UA

До этого он был первым заместителем начальника Управления государственной охраны. С 20 июля прошлого года вторично занял эту должность.

В 2003-15 годах Штучный проходил военную службу по контракту в Управлении государственной охраны на должностях руководящего состава.

Согласно декларации он является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон

Аппарат Верховной Рады – вспомогательный орган парламента, состоящий из должностных лиц и технического персонала. Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, социального, аналитического, материально-технического обеспечения парламента, его структурных подразделений и депутатов.

Сотрудники аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а только обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров.

Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Смотрящего" из Офиса президента назначили руководителем аппарата Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Убийство с особой жестокостью: 3 года назад скончалась Екатерина Гандзюк

Московский царь убивал поклонников гетмана

"Заря" минимально обыграла ЦСКА

Самое читаемое
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 11332
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 3 Просмотров: 10468
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 9180
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 8316
Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
14
 Просмотров: 6545
Политика
НАБУ обыскало гражданскую жену нардепа Шахова - СМИ
НАБУ обыскало гражданскую жену нардепа Шахова - СМИ Просмотров: 234
"Мы вас любим и ждем". Рада назначила трех министров
"Мы вас любим и ждем". Рада назначила трех министров Просмотров: 387
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2
 Просмотров: 252
Вслед за "Опорой" о фальсификации выборов мэра Харькова заявил КИУ
Вслед за "Опорой" о фальсификации выборов мэра Харькова заявил КИУ Просмотров: 270
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
34
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
3
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
2
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
2
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Голосов: 8858
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть