"Смотрящего" из Офиса президента назначили руководителем аппарата Рады

Искусственного уже назначали руководителем Аппарата парламента.

Верховная Рада назначила руководителем Аппарата ВР Вячеслава Штучного.

За это в четверг проголосовали 315 народных депутатов.

В сентябре 2019 Штучного уже назначали руководителем аппарата Верховной Рады. Этот пост он занимал до июля 2020-го и "прославился" тем, что его называли "смотрящим" от Офиса президента за спикером Дмитрием Разумковым. Медиа писали, что Банковая хорошо оплачивала его услуги, сообщает ZN.UA

До этого он был первым заместителем начальника Управления государственной охраны. С 20 июля прошлого года вторично занял эту должность.

В 2003-15 годах Штучный проходил военную службу по контракту в Управлении государственной охраны на должностях руководящего состава.

Согласно декларации он является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Аппарат Верховной Рады – вспомогательный орган парламента, состоящий из должностных лиц и технического персонала. Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, социального, аналитического, материально-технического обеспечения парламента, его структурных подразделений и депутатов.

Сотрудники аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а только обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.