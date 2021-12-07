СМИ выяснили, кого Байден предложит на должность посла США в Украине

Назначение послов происходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден может избрать кандидатом на пост посла в Украине опытную кадровую дипломатку Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет американское посольство в Словакии.

Окончательное решение еще не принято, пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

"Назначение многих послов происходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по российскому газопроводу "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

В то же время бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отмечает, что администрация Байдена еще не подала кандидатуру, поэтому нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

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Должность посла в Киеве остается вакантной с 2019-го. Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Тейлор, занимавший пост посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, которая до сих пор возглавляет миссию. Связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо прежде. И президент Байден, и президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции, заявила в конце сентября временная поверенная в делах США в Украине Квин.