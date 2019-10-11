СМИ узнали возможную причину отзыва Йованович

Йованович планирует свидетельствовать об импичменте Трампа. ФОТО: Liga.net

Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине, потому что она настаивала, чтобы личные просьбы адвоката Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, о проведении расследований в Украине передавали через официальные каналы. А не из-за нее.

Такую причину назвало агентство Associated Press со ссылкой на бывшего диплома, который говорил с Йованович. Он просил сохранить анонимность.

Она отказалась от "личных, неформальных" просьб и настаивала, что Штаты имеют формальные способы, чтобы обратиться за помощью к правительствам других стран касательно расследований.

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Экс-посол планирует свидетельствовать об импичменте Трама в Палате представителей Конгресса. Демократы, представитель которых инициировала процедуру импичмента, ждут ее появления.

25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.