СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры

Собеседник прокомментировал также утечки российских СМИ о проведении переговоров в Москве. Фото: Reuters

Для проведения двусторонних переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина рассматривается Иерусалим, а также столица Австрии Вена.

Началось согласование по дипломатическим каналам повестки дня предстоящего саммита, сообщает "НВ" со ссылкой на собственные источники. Активная фаза подготовки места встречи начнется после майских праздников.

"У премьера Израиля Беньямина Нетаньяху доверительные отношения и с нами, и с Россией. Поэтому Иерусалим - хороший вариант. Есть еще Вена. Оба места по-своему подходят с точки зрения безопасности и обеспечения равноправия сторон. СМИ активно обсуждают, что мы предложили Ватикан, но это был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог бы Ватикан стать таким местом. Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать это сложнее", - говорится в публикации.

Источник прокомментировал также утечки российских СМИ о проведении переговоров в Москве 9 мая:

"Это делается в пропагандистских целях. Прибыть 9 мая в Москву Зеленский вряд ли согласится. Мы не будем реагировать. Это пятый президент Петр Порошенко любил лично заниматься контрпропагандой. Наша же цель - не переговариваться, а договориться с Путиным об окончании войны. На приемлемых для Украины условиях".

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Президент Украины Зеленский заявил, что сначала будет говорить о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений. При этом Путин не желает обсуждать с Зеленским ситуацию на Донбассе. Поэтому неизвестно, готов ли президент РФ ехать в третью страну для переговоров.