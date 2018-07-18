СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане

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Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль не указал в декларации Range Rover и 4 Mercedes, а также не отобразил немалые расходы на зарубежные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери.

Об этом говорится в расследовании проекта "Декларации" от Bihus.info.

Информацию журналисты получили из судебных постановлений по делу о недостоверном декларировании, которое сейчас против Брыля расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Так, по данным расследования, следователи НАБУ установили, что председатель ОГА имеет право пользования на 5 автомобилей - Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover - но не указывает их в своих декларациях.

Также на главу области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль владеет 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще 2 домами общей площадью 189 кв. м в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Кроме того, отмечают журналисты, расследование НАБУ показало, что Брыль со своей женой Майей и 3 дочерьми побывали на отдыхе в Турции, Италии, Германии, Франции, Греции, Израиле и других странах, где останавливались в дорогих отелях. Стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти 42 тысячи долларов, в то время как официальный годовой доход губернатора составил всего 10 тысяч.

Сообщается, что дополнительно в 10 тысяч долларов Брылю должно было обойтись обучение его младшей дочери Майи в элитной "Новопечерский школе".

"Также следователи НАБУ подозревают, что глава Запорожской области с женой и тремя детьми - члены конного клуба "Butenko Stable", на что за год семья должна была потратить еще 160 тысяч гривень. Однако в разделе о расходах затраты ни на путешествия, ни на школу, ни на конный клуб не отражены", - отмечается в расследованы.

В своей декларации за 2017 год Брыль указал 3 дома площадью 319, 629 и 282 кв. м, 4 пары ценных часов и 4 карабина. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и новенькую Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя. Наличными губернатор с семьей хранит 150 тысяч долларов и 3,9 миллиона гривень.

Согласно биографии, всю свою жизнь Константин Брыль посвятил государственной службе в органах внутренних дел, налоговой милиции и Службы безопасности Украины, а свое состояние пытается объяснить тремя годами работы в Восточной Германии в начале 90-х.

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В 2017 году Константин Брыль отменил антикоррупционную комиссию при ОГА, которая хотела направить в Генпрокуратуру, САП и НАПК протокол о его незаконном обогащении. В нем отмечалось, что обнаруженное состояние не соответствует декларируемым доходам губернатора Запорожья.