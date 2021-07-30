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пятница, 30 июля 2021 10:35

СМИ назвали заместителей Монастырского

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СМИ назвали заместителей Монастырского
Дениса Монастырского назначили министром две недели назад. Фото: Николай Анацкий, mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский ведет с собой трех новых заместителей. Об этом пишет ZN.UA

Кабинет министров 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра. Это Богдан Драпятый, Игорь Бонадренко и Мэри Акопян.

Богдан Драпятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним Монастырский работал в комитете.

Драпятый стал руководителем секретариата во время председательства в этом Комитете Андрея Кожемякина. В аппарат ВР попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 некоторое время был постоянным представителем президента в АР Крым.

В свою очередь помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпятый - отец нынешнего главы секретариата правового комитета.

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Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

Судя по настоящему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этой должности логично заменит Татьяну Ковальчук, в экс-миниситра Арсена Авакова отвечала за международку.

В свою очередь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

На посту остается Антон Геращенко, который был заместителем министра Авакова.

Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту заместителя, и очень просил согласовать кандидатуру (президент согласовывает всех заместителей). Но эта инициатива не вызвала у президента захвата, поэтому вполне вероятно, что Геращенко останется советником, если захочет.

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июня.

Ранее парламент уволил с этой должности Арсена Авакова.

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