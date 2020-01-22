СМИ назвали дату приезда Помпео в Украину

Помпео приедет в Украину 30 января. Фото: www.fondsk

Госсекретарь США Майк Помпео приедет в Киев.

Его посещения ожидают 30 января, пишет белорусское бюро "Радіо Свобода".

29-30 января он будет в Лондоне.

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"В Киев Майк Помпео приедет 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет всего несколько часов, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - написали в сообщении.

Президент Владимир Зеленский сообщил госсекретарю США Майку Помпео о результатах "нормандской встречи" и о планах правительства по восстановлению мира на Донбассе.