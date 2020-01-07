Стало известно, о чем Зеленский говорил с Помпео

Политики обсудили дела в Иране. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил госсекретарю США Майку Помпео о результатах "нормандской встречи", и о планах правительства по восстановлению мира в Донбассе.

Помпео во время телефонного разговора с Зеленским особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение контракта с РФ на транзит газа в Европу, сообщили в пресс-службе президента.

"Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - говорится в сообщении.

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"Президент Украины поблагодарил за неизменную поддержку Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи Украине в сфере безопасности и обороны. "Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США", - говорится в сообщении.

Вашингтон не планирует наносить удары по культурному наследию Ирана. Однако каждая мишень, по которой могут нанести удар США, будет "законной". Миссия таких ударов только одна - "защита Америки", сказал Государственный секретарь США Майк Помпео.