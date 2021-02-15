Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан эмоционально отреагировал на смерть посла Украины в Китае Сергея Камышева.

Он написал, что Камышева "терроризировали увольнением".

"Умер мой хороший товарищ. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние пол года один пид*рас терроризировал его увольнением, потому что это "человек Богдана". Тупому вы*одку непонятно, что такое профессионализм и что такое интересы государства. Ты будешь сидеть..." - написал он в Facebook.

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Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался на 65-м году жизни. Он занимал должность с 2019-го. Причиной смерти предварительно называют обширный инфаркт.