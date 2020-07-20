Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы

"Сказать, что мы работали на "отлично", это будет неправда, а сказать, что мы работали плохо, - тоже будет неправда. А "четверка" по 5-балльной системе - это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед и развиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада ИХ созыва рано или поздно получила оценку "отлично" от украинских граждан", - заявил спикер Дмитрий Разумков на пресс-конференции 20 июля.

Верховная Рада 9-го созыва начала работу 29 августа прошлого года.

В парламенте - 423 нардепа. 248 - фракция "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 24 - "Батькивщина", 19 - "Голос", 24 - группа "Партия "За будущее", 20 -"Доверие".

Автор: Ян Доброносов, facebook.com/yan.dobronosov 17 июля, день закрытия третьей сессии.

17 июля ВР завершила третью сессию. 21 июля состоится внеочередная.

Законы

За неполный год работы парламент принял более 140 законов конституционным большинством, то есть более 300 голосами.

Вернули в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Приняли Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

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Приняли закон о реформе прокуратуры, отменили депутатскую неприкосновенность. Народных депутатов задерживают, арестовуют и привлекают к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. "Добро" на их задержание, обыск или прослушивание дает генеральный прокурор. Только он может открывать производство против народных избранников.

Отменили мораторий на продажу земли, приняв закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Автор: Reuters В 0.42 ночи 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. На заседании был президент Владимир Зеленский.

Утвердили государственный бюджет на 2020 год.

Приняли закон о банковской деятельности, которым исключается возвращение финучреждений прежним владельцам. Закон требовал МВФ для предоставления транша. Документ называют "антиколомойским". Ряд народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа", подали в закон более 16 тыс. поправок.

Назначения

Назначили два правительства - Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Сменили генпрокурора - назначили и уволили Руслана Рябошапку, потом назначили Ирину Венедиктову.

Автор: kmu.gov.ua Назначение правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем, 4 марта.

Утвердили 17 членов Центральной избирательной комиссии, которую возглавляет Олег Диденко.

Назначили председателем Национального банка Кирилла Шевченко, Антимонопольного комитета - Ольгу Пищанскую.

Под подозрением

Разрешили арестовать нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении более 93 млн грн государственных денег.

В ноябре он вышел под залог в 90 млн грн.

Ярослав Дубневич показывает дулю с трибуны парламента. 31 октября 2019 года.

Скандалы

Осенью журналисты зафиксировали переписку народного депутата от "Слуга народа" Богдана Яременко с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагала политику секс и расписывала подробности.

Сфотографированная переписка "слуги" Яременко.

После этого Яременко заявил, что сфабриковал переписки, чтобы поймать журналистов.

В январе Верховная Рада уволила Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Впоследствии обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.

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В январе Верховная Рада уволила Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Также осенью СМИ зафиксировали, как нардеп от ОПЗЖ Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.

На столе Киви лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".

Дмитрий Разумков пока не планирует идти в отпуск. "На вторник запланирована внеочередная сессия парламента. Сколько таких заседаний будет летом сейчас трудно сказать, может 2 или 3 ", - сказал спикер.