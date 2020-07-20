Как нардепы собираются работать летом

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пока не планирует идти в отпуск.
Народные депутаты также продолжат работу, сообщил Разумков на пресс конференции.
"На вторник запланирована внеочередная сессия парламента. Сколько таких заседаний будет летом сейчас трудно сказать, может 2 или 3 ", - рассказал политик.
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На 21 июля спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. В повестке дня 20 вопросов. В частности о создании и ликвидации районов, о госбюджете и о оборонные закупки.
Скандального "языкового" законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского в списке нету.
Верховная Рада Украины 17 июля завершила 3 сессию IX созыва. Депутаты так и не рассмотрели языковой законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.
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