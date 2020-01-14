"Слугу" Венедиктову лишили депутатского мандата

Автор: liga.net Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя ГБР

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой.

Соответствующее постановление поддержали 340 народных депутатов.

Венедиктова прошла в парламент по списку "Слуги народа" под номером 3. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики.

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Другим постановлением Верховная Рада назначила председателем комитета по вопросам правовой политики "слугу народа" Андрея Костина. "За" проголосовали 296 парламентариев.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности директора ГБР Романа Трубу и назначил Ирину Венедиктову исполняющей обязанности главы ведомства. Она будет руководить ГБР до завершения конкурса, по результатам которого кадровая комиссия выберет новое руководство бюро.