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вторник, 14 января 2020 16:40

"Слугу" Венедиктову лишили депутатского мандата

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Автор: liga.net
  Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя ГБР
Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя ГБР

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой.

Соответствующее постановление поддержали 340 народных депутатов.

Венедиктова прошла в парламент по списку "Слуги народа" под номером 3. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики.

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Другим постановлением Верховная Рада назначила председателем комитета по вопросам правовой политики "слугу народа" Андрея Костина. "За" проголосовали 296 парламентариев.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности директора ГБР Романа Трубу и назначил Ирину Венедиктову исполняющей обязанности главы ведомства. Она будет руководить ГБР до завершения конкурса, по результатам которого кадровая комиссия выберет новое руководство бюро.

Автор: й
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