"Слугу" Венедиктову лишили депутатского мандата

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой.
Соответствующее постановление поддержали 340 народных депутатов.
Венедиктова прошла в парламент по списку "Слуги народа" под номером 3. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики.
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Другим постановлением Верховная Рада назначила председателем комитета по вопросам правовой политики "слугу народа" Андрея Костина. "За" проголосовали 296 парламентариев.
27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности директора ГБР Романа Трубу и назначил Ирину Венедиктову исполняющей обязанности главы ведомства. Она будет руководить ГБР до завершения конкурса, по результатам которого кадровая комиссия выберет новое руководство бюро.
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