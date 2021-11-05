"Слугу" Третьякову выгнали из Рады на пять заседаний, на Геращенко не хватило голосов

Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада отстранила народную депутат от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях.

За это в пятницу проголосовали 234 народных депутата.

Проголосовали "За" фракция "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

В тоже время депутатам не хватило голосов, чтобы отстранить депутата "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко также от пяти заседаний за высказывания.

Геращенко в сентябре 2019 года сравнила "Слуг народа" с "зелеными человечками", захватившими во время российской оккупации Крым.

"За" отстранение депутата от "ЕС" проголосовали 190 депутатов при необходимом минимуме 226.

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