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среда, 13 октября 2021 19:49

"Слугу народа" поймали на непрозрачных схемах с государственными миллионами

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&quot;Слугу народа&quot; поймали на непрозрачных схемах с государственными миллионами
В прошлом году перед местными выборами президент Зеленский участвовал в агитационных мероприятиях "Слуги народа". Фото: @sluganarodu.official

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило завышение расходов президентской партии "Слуга народа" в третьем квартале 2020 года.

Об этом сообщает "Слово і діло"

НАПК установило, что партия заплатила ООО "Зе медиа" 31 млн 753 тыс. грн госсредств за предоставление рекламных услуг по рыночным ценам.

Однако, компания заказала выполнение этих услуг у других рекламных операторов, но уже по цене ниже рыночной стоимости.

Например, согласно договору между "Зе медиа" и ДП "Переход Аутдор" о размещении наружной рекламы цена на одном билборде в городе Кропивницкий составляет за август 2020 года 1250 грн.

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В то же время партия оплатила "Зе медиа" 4 291 грн за размещение рекламы на этом же билборде. Аналогичная ситуация имеет место на других рекламных носителях.

Такая хозяйственная операция может содержать риск скрытого неденежного вклада в виде предоставления рекламных услуг на выгодных условиях - по цене, ниже рыночной стоимости, сообщила руководитель Департамента предотвращения политической коррупции Анна Чорнуцкая.

Именно "Зе медиа" проводила всеукраинский опрос граждан, инициированный президентом Владимиром Зеленским в прошлом году на местных выборах.

Также НАПК обнаружило, что "Слуга народа" подписала договор аренды с ФЛП Курницкой Ю.С. по аренде офисной мебели, бывшей в употреблении. Общая цена договора за полгода аренды составляет 1 млн 157 тыс. грн. В то время как оценочная стоимость мебели якобы составляет 755 тыс.

Протокол с нарушениями НАПК передало в Печерский районный суд города Киева.

Финансирование партий из государственного бюджета работает с 2016 года.

В сентябре СМИ сообщали, что форумы президента проводила фирма Goodmedia, которая официально принадлежит жене заместителя руководителя президентского Офиса Кирилла Тимошенко. Форумы оплатили олигархи, а фирма получила миллионы гривен.

Также Goodmedia заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.

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13
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