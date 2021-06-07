"Слуги"-миллионеры арендуют жилье за государственный счет

Из 147 народных депутатов Украины, которые арендуют жилье за ​​госсредства, 81 парламентарий имеет на собственных счетах более 1 млн грн.

Больше всего таких депутатов-миллионеров с арендованным жильем входят во фракцию "Слуги народа" - их 67, сообщили в Комитете избирателей Украины.

Еще по четыре таких парламентариев члены групп "За будущее" и "Доверие".

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Среди самых богатых парламентариев, которые арендуют жилье за ​​государственный счет:

Олег Воронько из "Слуги народа", который задекларировал 129 млн грн;

внефракционный Сергей Магера - 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло с "Слуги народа" - 22,5 млн;

Александр Трухин с "Слуги народа" - 20,9 млн;

Анатолий Урбанский из группы "За будущее" - 19,8 млн;

Александр Пономарев с ОПЗЖ - 19,3 млн;

Олег Мейдич из "Батькивщины" - 14 млн;

Валерий Лунченко с "Доверия" - 12,8 млн;

Степан Чернявский из "Слуги народа" - 11,5 млн;

Павел Павлиш с "Слуги народа" - 10,8 млн.

"По мнению Комитета избирателей, Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, которые получают такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в Киеве без помощи средств налогоплательщиков. Законодательные нормы о компенсации депутатам средств на наем жилья является пережитком прошлого, от которого следует отказаться", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В мае средняя стоимость 1 кв. м жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем было в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.