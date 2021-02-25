"Слуги" предлагают "Голосу" коалицию

Нужен план действий, говорят в "Голосе".

Представители партии "Слуга народа" и Офис президента периодически ведут переговоры с партией "Голос" о возможной парламентской коалиции. Об этом рассказала председатель "Голоса", народный депутат Кира Рудык.

"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились.

Время от времени на меня выходят представители или Офиса, или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", - цитирует депутатку "Інтерфакс-Україна"

Кира Рудик заявила, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны". Она вспомнила шагах президента Владимира Зеленского, которые вызывают "большие надежды".

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"Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он их делает. Когда мы видим такие шаги, то говорим: "О, возможно, с этого что-то получится!". Но посмотрим, какими будут следующие, потому что это должны быть не два-три случайные государственные решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить", - сказала парламентарий.

На вопрос, какие должности в Кабинете министров могли бы занять представители "Голоса" в случае вхождения в коалицию, Кира Рудык ответила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде насчитывает 245 депутатов. "Голоса" - 20. Монобольшинства в парламенте фактически не существует, сообщал Комитет избирателей Украины. С 247 депутатов СН регулярно голосуют только 220.