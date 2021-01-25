"Слуги" поздравят Зеленского на заседании фракции, а еще обсудят Дубинского

На заседании фракции "Слуг народа" ждут Зеленского. Фото:facebook.com/sluganarodu.official

Президент Украины Владимир Зеленский в день своего рождения приедет на заседание фракции "Слуги народа". Там планируют обсудить ситуацию с депутатом Александром Дубинским, который попал под американские санкции.

Об этом сообщает издание "Бабель".

На заседании вручат общий подарок президенту.

"Должен быть президент и совместное поздравление от фракции. Персональных подарков просили не дарить, а по желанию перечислить средства на больницу", - сообщили изданию.

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Начало заседания планируется в 18:00. На встрече также обсудят "вопрос Дубинского", против которого власти США ввели санкции за вмешательство в американские выборы.

11 января США ввели индивидуальные санкции, в частности против Александра Дубинского. США заявили о "часть связанной с Россией сети иностранного влияния, что касается Андрея Деркача". В прошлом году посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.