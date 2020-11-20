"Слуги" пошли дальше в кнопкодавстве. Вместо них голосуют неизвестные лица

Вместо народного депутата от "Слуги народа", мажоритарщика из Херсона Владимира Иванова 6 раз проголосовал другой человек - неизвестная женщина. Об этом сообщает движение "Чесно"

Владимир Иванов на внеочередных выборах в парламент шел по округу № 185 от партии "Слуга народа".

Это произошло на заседании Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 18 ноября, которое происходило в режиме видеоконференции.

2 из 6 голосований касались президентского законопроекта о всеукраинском референдуме. Председатель комитета, "слуга" Андрей Клочко подмены якобы не заметил.

Сначала председатель комитета засчитал голос "слуги" несмотря на то, что его камера показывала пустую комнату.

Позже за нардепа 6 раз проголосовала неизвестная женщина, которая стояла за кадром.

В "Честно" допускают, что это была помощница депутата.

По закону, голосование на заседании комитета в режиме видеоконференции осуществляется членами комитета лично и открыто путем поднятия рук и высказывания своей позиции "за", "против" или "воздержался".

Однако если за нарушение требований личного голосования на пленарном заседании парламента предусмотрена уголовная ответственность, то за аналогичное нарушение на заседании комитета - не предусмотрена вообще.

"Честно" обратился за комментарием к "слуге" Иванову, но тот отказался от телефонного разговора и предложил личную встречу.

"Новоизбранный парламент не смог преодолеть кнопкодавство в сессионном зале и пошел еще дальше в нарушении закона, чем предыдущий созыв.

Уже дошло до того, что голосует за нардепа даже не народный депутат. Такое позорное явление в политической культуре мы наблюдали до этого на уровне областных советов или Киевсовета, когда помощники проходили в сессионный зал, чтобы нажимать кнопки вместо депутатов", - говорит координатор "Чесно" Вита Думанская.

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Заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что за год работы парламента было всего 3 случая кнопкодавства, является ложью, сообщало движение "Чесно". Организация фиксировала 50 случаев кнопкодавства от 18 нардепов течение первого года работы нового созыва ВР. В конце февраля Офис генерального прокурора начал уголовное производство касательно неличного голосования нардепа Владислава Поляка. Это первое дело о кнопкодавстве после вступления в силу закона о криминализации неперсонального голосования.