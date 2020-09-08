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вторник, 08 сентября 2020 15:13

Разумкова поймали на лжи

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Разумкова поймали на лжи
Спикер уменьшил реальное количество кнопкодавов минимум в 17 раз. Фото: Facebook-страница Разумкова.

Заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что за год работы парламента было всего 3 случая кнопкодавства, неправда. Об этом сообщает движение "Честно".

В одном из интервью спикер сказал: "Если, кстати, мы говорим о достижениях, то за год работы Рады было всего три случая кнопкодавства. Затем был принят закон, согласно которому за это можно получить реальное уголовное наказание".

Разумков уменьшил реальное количество кнопкодавов минимум в 17 раз, говорят в "Честно".

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Движение фиксировало 50 случаев кнопкодавства от 18 нардепов в течение первого года работы нового созыва ВР.

Больше всего кнопкодавил нардеп из ОПЗЖ Владимир Кальцев - 9 случаев.

Мажоритарщик Муса Магомедов из "Оппоблока" - 8 раз.

Также по одному разу кнопкодавили "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.

Закон о криминализации несобственного голосования вступил в силу 16 января, однако его эффективность - сомнительна, поскольку расследование и судебное дело о нарушении могут длиться годами, говорят в "Честно".

21 февраля движение зафиксировало кнопкодавство Владислава Поляка из группы "Доверие". Дело депутата до сих пор находится на этапе досудебного расследования, Поляку еще не объявили подозрение.

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

Ранее Комитет избирателей сообщал, что "турборежим", о котором заявляли в "Слуге народа", оказался мифом. За год Верховная Рада 9-го созыва приняла законов меньше, чем в первый год работы предшественников.

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Дата
08
сентября

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