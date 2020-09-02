Турборежим "слуг" оказался мифом

Фракция "Слуга народа" имеет большинство в парламенте. Фото: @sluganarodu.official

За год Верховная Рада 9-го созыва приняла меньше законов, чем предшественники. Об этом сообщил Комитет избирателей.

В первый год работы действующие народные депутаты приняли 264 закона, депутаты 8-го созыва - 330. Таким образом показатели законодательной производительности предыдущего созыва выше.

Также депутаты 8 созыва зарегистрировали больше законопроектов: 4,8 тыс. против 3,4 тыс. в нынешних. Абсолютное большинство проектов зарегистрировало правительство.

В обоих созывах почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у предшественников и 117 теперь.

"Даже в условиях турборежима принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников.

Пандемия и пребывание Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение - турборежим оказался широко разрекламированным мифом", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

Термин "турборежим" принимает в парламенте фракция "Слуга народа". Она имеет большинство.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 19 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", 20 - "Довиры". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.