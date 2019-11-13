"Слуги" неожиданно начали критиковать законопроект Гончарука о рынке земли

Правительственный законопроект о рынке земли - сырой, говорит "слуга народа" Верещук.

Представитель правительства в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук не будет голосовать за правительственный законопроект о рынке земли.

Об этом она заявила в кулуарах.

"Понимаю тех людей, которые говорят, что действительно закон сырой. Я его сейчас читаю, смотрю, он невелик. Три-четыре страницы.

Но все равно, он содержит нормы, которые очень волнуют граждан. А именно - 200 тысяч гектаров в одни руки. Это очень опасно. Я, например, из маленького городка. Представляю, когда латифундист будет иметь 200 тысяч гектаров", - сказала она.

"Это мое субъективное мнение - закон сырой. За него не стоит голосовать в первом чтении", - заявила Верещук.

Представитель правительства добавила, что воздержится от голосования.

"Знаю, что есть политическая воля у президента, у премьера. Но есть общество, которое ставит много вопросов. Ежедневно видим это под парламентом, на ток-шоу", - также заявила "слуга народа".

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11 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский заявил украинцам: "старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов. Уверяют, что этого нельзя делать". Зеленский заявил, что противниками рынка земли есть те, "кому выгодно, чтобы украинцы не владели землей".