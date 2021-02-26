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"Слуги" не объяснили, кто им оплачивает американских лоббистов за $50 тыс. в месяц

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&quot;Слуги&quot; не объяснили, кто им оплачивает американских лоббистов за $50 тыс. в месяц
Корниенко и Арахамия не дали четкого ответа. Фото: @sluganarodu.official

В партии "Слуга народа" не смогли объяснить, кто оплачивает услуги американских лоббистов, которые за $50 тыс. в месяц должны предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку". Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Общественная организация Центр трансатлантической взаимодействия и диалога, учредителями которой являются помощники народных депутатов от СН Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, подписала контракт с американской компанией Finsbury Glover Hering.

Услуги лоббистов нужны для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями.

Руководитель партии и первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко сообщил, что контракт с американскими лоббистами был подписан не в интересах партии:

"Мы никого не нанимали, и партия к этому имеет опосредованное отношение. Это было соглашение о сотрудничестве или некий меморандум между фракцией за подписью Давида Арахамии и определенной общественной организацией".

Корниенко заявил, что ему неизвестно, кто финансирует ГО.

ОО Центр трансатлантической взаимодействия и диалога создали за месяц до подписания контракта. Согласно данным на сайте Минюста США, финансируется украинским частными лицами и коммерческими структурами. Ее учредители - помощники нардепов Павел Великоречанин и Станислав Костюченко.

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"Я не знаю, что они кому платили вообще. У нас есть меморандум о сотрудничестве с ГОшкой, которая занимается продвижением интересов Украины по всему миру, в том числе в Европе, в Америке. А каких они там используют лоббистов или каких адвокатов, адвокаты делают - то в это не вмешиваемся никоим образом. Мы никак не финансируем этот процесс никоим образом", - ответил Арахамия.

"Я позвонил, спросил об источнике происхождения этих средств. Они заверили, что там нет никаких средств олигархов, крупного бизнеса, это все донейшны", - сказал "слуга".

"Поэтому до сих пор неизвестно, кто же оплачивает услуги американской компании, которая с февраля занимается лоббизмом в пользу политической партии "Слуга народа" на территории США. Задекларирует ли такие расходы партия в своем отчете за 4-й квартал, который до сих пор не опубликован на сайте НАПК?" - спрашивают журналисты.

Партии "Слуга народа" и ОПЗЖ могут иметь теневое финансирование. Об этом свидетельствуют аномальные показатели в соотношении официального количества работников партии к площади офиса, который она арендует.

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