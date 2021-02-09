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вторник, 09 февраля 2021 11:04

"Слуга народа" и ОПЗЖ содержат офисы на тысячу квадратов, где несколько работников

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Партии "Слуга народа" и ОПЗЖ могут иметь теневое финансирование. К такому выводу пришел Комитет избирателей Украины, проанализировав финансовые отчеты партий.

Об этом свидетельствуют аномальные показатели в соотношении официальной количества работников партии к площади офиса, который она арендует.

"Слуга народа" арендует помещение в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Площадь помещения - 1 828,2 кв. м. В КВЦ проходило выдвижение кандидатов от политсилы на прошлых местных выборах.

В центральном офисе "слуг" 8 официальных работников. Получается, что на 1 приходится 228 кв. м площади.

Похожая аномалия - в ОПЗЖ. В центральном аппарате партии официально работает только 3 человека. При этом партия арендует офисные помещения общей площадью 2032 кв.м., что составляет 677 кв. м на 1 работника.

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К примеру, площадь офиса партии "Голос" - 437 кв. м, там работают 38 человек. У "Батькивщины" - 92 работника, площадь офиса - 1177 кв. м, "Европейской солидарности" - 41 работник, площадь - 2164 кв. м.

 

"Официальные данные о пустых партийных офисах могут свидетельствовать лишь об одном - теневой характер финансирования партии и зарплаты в конвертах.

Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам в офисе должны работать не менее 30-40 человек", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Общественная организация призвала Национальное агентство по предупреждению коррупции тщательно изучить финотчеты партий на предмет возможного теневого финансирования.

Согласно Уголовному кодексу представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера наказываются штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

В 2020 году в партии "Слуга народа" исчезли частные доноры политсилы, которые в 2019-м перечисляли партии сотни миллионов гривен. "СН" перестала получать денежные взносы от физических лиц, сообщало движение "Чесно".

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