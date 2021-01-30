Партия Зеленского перестала получать взносы, доноры с миллионами исчезли

В течение первых 2 кварталов прошлого года партия "Слуга народа" получила 185 млн грн государственных средств. Об этом сообщает движение "Чесно"

114 млн из этих средств - компенсация затрат на кампанию от Центральной избирательной комиссии. Еще 70 млн - госфинансирование.

И только 27 тыс. грн партия получила от частных доноров - компании "Качура Лоер", которая до 2018 года принадлежала нардепу "Слуги народа" Александру Качуре. Эти 27 тыс. партия получила в виде безвозмездного временного пользования помещением.

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В 2020-м исчезли все остальные частные доноры политсилы, которые в 2019-м перечисляли партии сотни миллионов гривен. За полгода "СН" не получила ни одного денежного взноса от физических лиц.

В позапрошлом году на счета партии от физлиц поступило более 90 млн грн, еще более 161 млн - от юридических. В общем с сентября 2018-го по сентябрь 2019-му средства партии перечислили 94 человека.

Ряд компаний, которые финансировали парламентскую кампанию, были созданы всего за несколько месяцев до момента пересчете миллионных вкладов.

Издание Bihus.info выяснило, что один из жертвователей партии, фирма "Ярославова реклама", перечислила на счет партии 3, 3 млн грн. Владелец фирмы, 22-летний мужчина работал поваром в одном из киевских ресторанов, где лепил хинкали.

Еще одна фирма "Компания Пром Импорт" отдала партии полмиллиона гривен, а ее владелица занимается продажей женского белья.

Это может свидетельствовать о том, что партия специально заводила средства через физические и юридические лица. В 2020-м, с получением финансирования от ЦИК и госфинансирование, такой необходимости уже не было.

На что потратили 70 миллионов?

В первые полгода 2020-го партия потратила на аренду почти 14 млн грн.

Партия арендует офисы в центральной части Киева. Больше услуги аренды с центрального счета получила фирма "Акамант" - более 8 млн грн. В этого юрлица партия арендует главный офис в конгрессно-выставочном центре "Парковый", который также известен как "вертолетная площадка Януковича".

Во 2 квартале (преимущественно в июне) в прошлом году "Слуга народа" создала 12 ячеек. Сейчас политсила имеет 12 офисов в регионах, и все они расположены в центре города.

Ни одна из ячеек в прошлом году не получала поступлений. В долг брали даже печати, а харьковский центр имеет финансовые обязательства в более чем 300 тыс. за телевизионную и печатную рекламу.

На социологические исследования и лекции потратили 11,8 млн грн.

Зарплату в офисе получают 8 человек. Всего на зарплаты в течение двух кварталов потратили 487 тыс. грн. Средняя зарплата составила 53,4 тыс. грн.

Для сравнения, у "Батькивщины", согласно отчету, насчитывается 92 работника состава аппарата, в "Голоса" - 36, в ОПЗЖ - 3.

В прошлом году в марте Верховная Рада приняла изменения в законодательство. Партиям позволили подавать отчеты в течение 40 дней после завершения карантина. В январе зарегистрировали законопроект, который предлагают отменить отсрочки представления партиями финансовых отчетов.