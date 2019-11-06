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среда, 06 ноября 2019 13:07

"Слуги народа" ждут от Рябошапки реакции на пранкера, который им писал

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&quot;Слуги народа&quot; ждут от Рябошапки реакции на пранкера, который им писал
Сейчас неизвестно, откуда пранкер имеет контакты парламентариев. Фото: cnet

Правоохранители должны определить подлинность переписок "слуг народа" с пранкером, который представлялся генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом заявила народный депутат от президентской партии Ирина Верещук на брифинге в Верховной Раде.

"Слишком много инсинуаций по этому поводу уже есть в публичной сфере. Генеральный прокурор Рябошапка часто упоминаемый как одна из сторон переписки, как субъект. Ему следовало бы начать гласные или негласные действия, чтобы установить, кто использует его имя .. . Есть требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки", - сказала Верещук.

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Она отметила, что фракция будет обсуждать этот вопрос.

"Мы ничего не опровергаем. Мы говорим, что это должно быть предметом анализа правоохранительных органов. Можно установить определенными действиями, была ли это настоящая переписка. Играть в полиграф не будем", - добавила нардеп.

На днях неизвестный до сих пор пранкеры Джокер заявил, что ему удалось разыграть нескольких депутатов. Он якобы от имени главы ГПУ Руслана Рябошапки пообщался со "слугами народа" Богданом Яременко, который вляпался в секс-скандал, и Николаем Тищенко. Еще один представитель президентской партии Михаил Радуцкий подтвердил, что действительно вел переписку, скриншоты которой обнародовал пранкеры.

Впервые в медиа-пространстве Джокер появился 30 октября на сайте Страна.ua. Эксперты называют это издание рупором российской пропаганды в Украине.

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