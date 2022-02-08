"Слуги народа" пытаются через ОАСК упразднить создание райсоветов в Киеве - эксперт

Политический эксперт Алексей Голобуцкий: "Слуга народа" изменяет своим предвыборным обещаниям

"Слуги народа" хотят отменить решение Киевсовета о назначении выборов в райсоветы на 30 октября через Окружной административный суд Киева (ОАСК). Они предали свои предвыборные обещания о передаче максимальных полномочий местным советам сразу после того, как Кличко начал процесс восстановления райсоветов в столице.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Главное в политике – не последовательность, а чувство момента. Именно таким лозунгом руководствуется руководство партии "Слуга народа" при принятии всех решений. Последним подтверждением такого подхода стала позиция "слуг" по выборам в райсоветы в Киеве. Во-первых, "слуги" хотят упразднить решение Киевсовета о назначении выборов в райсоветы на 30 октября через суд. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева (печально известный ОАСК) уже готовится. Во-вторых, для создания "оснований" иска в ближайшее время запланировано внести изменения в постановление Кабмина №606 от 2021 года о запрете дублирования районными советами в Киеве структурных подразделений райгосадминистраций", - заявил Голобуцкий.

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По его словам, такие действия противоречат обещаниям, содержащимся в предвыборной программе партии "Слуга народа".

"Слуга народа" предает свои предвыборные обещания, пытаясь отменить выборы в райсоветы в Киеве через ОАСК. Я напомню, что в своей предвыборной программе партия "Слуга народа" (2019 год) обещала провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами и передать максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратив государственные администрации в префектуры европейского типа. Роль советов всех уровней должна стать определяющей в управлении местными громадами. Следовательно, "слуги" планировали наделить райсоветы достаточно солидными полномочиями. Однако после того как Кличко начал процесс восстановления райсоветов, они начали активно дискредитировать свою идею", - отмечает Голобуцкий.

Таким образом, "слуги" изменяют своим избирателям и предвыборным обещаниям, когда они становятся им невыгодными, резюмирует эксперт. И подвергает сомнению, что с приближением выборов еще останутся избиратели, которые будут верить партии власти.

Напомним, 3 февраля Киевсовет принял несколько проектов решений, которые позволят возобновить работу районных советов в октябре. Во время заседания скандально известный народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил скандал и пытался помешать принятию решений.