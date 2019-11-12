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вторник, 12 ноября 2019 01:43

"Слуги народа" приняли окончательное решение относительно Яременко

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&quot;Слуги народа&quot; приняли окончательное решение относительно Яременко
Богдана Яременко заменят на посту главы комитета. Фото: Comments.ua

Фракция "Слуга народа" решила сменить председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

Соответствующее решение приняли на заседании фракции в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщил депутат Александр Качура, передает Укринформ.

"Мы проголосовали за то, что председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет переизбран (сейчас этот пост занимает Богдан Яременко - ред.). Мы утвердили решение и проголосовали за него большинством голосов о том, что состоятся выборы председателя комитета. И этот вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, то есть будут персональные кандидатуры, они свою программу действий представят фракции и другим фракциям. То есть, принципиальная позиция фракции была принята относительно того, что необходимо переизбрать председателя этого комитета. К сожалению, он сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу", - рассказал Качура.

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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. После этого Яременко заявил, что сфабриковал переписки, чтобы поймать журналистов. Впоследствии обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью. В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.

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