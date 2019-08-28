"Слуги народа" пошли учиться голосовать

"У каждого уже есть свое место", - Радуцкий. ФОТО: Facebook-страница "Клиника Борис"

Будущие депутаты от "Слуги народа" пошли учиться пользоваться электронной системой "Рада" - она ​​включает в себя механизм поименного голосования.

Об этом в комментарии телеканалам рассказал Михаил Радуцкий, потенциальный председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"(Идем - Gazeta.ua) научиться, как пользоваться системой" Рада ", регламентом. Увидеть места, на которых будем сидеть, у каждого уже свое место есть. Это учредительное собрание, оно очень важное".

"У нас 254 человека во фракции", - добавил он, объясняя важность встречи.

Будущий депутат от "Слуги народа" Роман Грищук уже обнародовал фото со своего нового рабочего места. Ранее он был руководителем студии "Мамахохотала".

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На новую систему голосования - по отпечатку пальца - Верховная Рада перейдет после зимних каникул. Об этом заявил представитель президента, новоизбранный нардеп от "Слуга народа" Руслан Стефанчук.