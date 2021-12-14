"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП

По сообщениям СМИ, нардепы от "Слуги народа" получают доплаты от $20 тыс. до $50 тыс. в месяц. Фото: pixabay.com

Народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" получают неофициальные тысячи "не в гривнах" в конвертах.

Об этом заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону 14 декабря.

Богдан сказал, что "слугам" платят в конвертах ежемесячно.

"Как это работает? У депутата есть зарплата. Условно 20", - Богдан.

Гордон: "Тысяч гривен".

"Или не гривен. Не официальная. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. Твоя зарплата уменьшается", - Богдан.

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По словам экс-руководителя ОП, есть направления бизнеса, которые дают "черный" кэш.

"А почему НАБУ не реализует их? Потому что у них нету прокурора САП. Прокурора два года они не назначают. А если назначат, что? Начнутся облавы. Поэтому не назначают", - сказал Богдан.

В Национальном антикоррупционном бюро находятся более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах", заявлял в октябре директор НАБУ Артем Сытник. Журналисты сообщали, что нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса президента – за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались. "Доплаты" называют от $20 тыс. до $50 тыс. в месяц. Средняя официальная зарплата нардепа – 40 тыс. грн.