"Конверты" в Раде: Сытник рассказал о десятке заявлений

По сообщениям СМИ, нардепы от "Слуги народа" получают доплаты от $20 тыс. до $50 тыс. в месяц. Фото: pixabay.com

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник журналистам в среду, сообщает "Укрінформ"

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка", – сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

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Журналисты сообщали, что нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса президента – за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались. "Доплаты" называют от $20 тыс. до $50 тыс. в месяц. Средняя официальная зарплата нардепа – 40 тыс. грн.