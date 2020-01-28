Фото: eurosolidarity.org

Заявления о необходимости пересмотра Соглашения об ассоциации и других документов, подписанных между Украиной и Европейским Союзом, направленны в интересах конкретных олигархов, а также совпадают с позицией российского президента Путина.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам во время пребывания в Брюсселе в ходе Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

"Я твердо убежден, что заявление представителей или руководства "Слуги народа" в Давосе направлена ​​в интересах конкретных олигархов, потому что Украина безусловно выиграет от углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день уже 43% украинского экспорта направлены на рынки европейского союза и де-факто спасли экономику Украины", - подчеркнул он.

"Странными образом утверждение руководства "Слуги народа" совпадают с утверждениями Путина, говорит о том, что в интересах Украины немедленно вернуться обратно в Российскую империю", - также отметил лидер "Европейской Солидарности".