"Слуга"-поборник семейных ценностей развелся

Супруги были в браке с июня 2019 года. Фото: Facebook.com/sofia.yurash

Народный депутат от "Слуга народа" Святослав Юраш развелся с супругой Софией.

О том, что Юраш разведен, он сообщил в статусе в Facebook

"Сделаю все возможное, чтобы заверить мать, что ты можешь остаться со мной", - написал о сыне.

Жена нардепа сообщила, что они разошлись без скандалов и ссор и остались друзьями.

"Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались", - сообщила.

Пара обвенчалась в июне 2019 года в Константинополе.

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25-летний Святослав Юраш – самый молодой народный депутат в Верховной Раде девятого созыва.

В январе прошлого года объявлял о создании межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". Является его сопредседателем. Заявлял об "укреплении семейных ценностей".

Попал в Верховную Раду по партийному списку "Слуга народа", шел 27 номером. Работает в Комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

В октябре 2016 года развелся действующий нардеп из группы "Партия "За будущее" 39-летний Игорь Гузь. Инициатором развода стала жена.