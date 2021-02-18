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четверг, 18 февраля 2021 11:52

"Слугам" наняли лоббистов за $50 тыс. в месяц - "Схемы"

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Стоимость услуг американских лоббистов для партии "Слуга народа" составляет $50 тыс. в месяц, а в случае продления контракта до конца года – более 15 млн грн.

Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога" подписала контракт с американской компанией, которой лоббисты будут оказывать "стратегическое консультирование и поддержку" партии с целью "налаживания отношений Украины с США и странами ЕС", сообщают журналисты программы "Схемы".

Услуги должна предоставить компания Finsbury Glover Hering, договор с которой заключили в начале февраля и недавно обнародовали на сайте Минюста США. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлен по соглашению сторон. Услуги по ним "будут включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов".

ОО "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное. Оказалось, что она была создана за месяц до подписания контракта – в конце декабря 2020-го. Она якобы финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Основатели - Павел Великоречанин и Станислав Костюченко являются помощниками нардепов фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко. Те являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики. ​Информации о другой деятельности этой ГО в публичном доступе нет. Организация зарегистрирована в Киеве, на улице Круглоуниверситетской, 7. Еще одной адресу организации в документах Министерства финансов США указан конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, который является офисом партии "Слуга народа".

Автор: radiosvoboda.org
 

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Компания Finsbury Glover Hering создана в результате слияния 3-х компаний. С одной из них – Glover Park Group-в 2014 году сотрудничала компания VISA из-за финансовых ограничений для своих российских представительств в связи с американскими санкциями против России. В 2009 году Грузия нанимала Glover Park Group для налаживания контактов с американскими конгрессменами и помощи с позиционированием в СМИ, в том числе, и тогдашнего президента Михеила Саакашвили.

В 2007 году услугами лоббистов из Glover Park Group пользовался "Блок Юлии Тимошенко". Тогда услуги лоббистов стоили по меньшей мере $30 тыс.

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18
февраля

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